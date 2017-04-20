Кудрин дал прогноз по доходам от дополнительной приватизации

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Источником повышения дефицита бюджета в ближайшие годы могла бы стать дополнительная приватизация, которая способна принести в бюджет более 400 миллиардов рублей, заявил на расширенном заседании коллегии Минфина председатель совета ЦСР, экс- министр финансов Алексей Кудрин.

Он отметил, что источником повышения дефицита бюджета могла бы стать дополнительная приватизация. Он напомнил, что у правительства ранее были планы по приватизации ряда компаний. "Потом мягко были перенесены сроки, от каких-то предложений по приватизации отказались", — отметил Кудрин.

"Я как раз считаю, что 400 миллиардов на ближайшие годы были бы хорошей планкой для приватизации. Можно даже посмотреть и больше, потому что активы есть, начался рост, мы должны уменьшать долю государства в экономике", — сказал экс-министр финансов.

"Это предложение всех рабочих групп. Думаю, это было бы хорошим подспорьем в ближайшие несколько лет поддерживать нормальный уровень расходов", — подытожил Кудрин.