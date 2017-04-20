Власти Москвы рассказали, сколько потратят на снос пятиэтажек в 2017 году

МОСКВА, 20 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы намерены потратить в 2017 году на подготовку сноса пятиэтажек 96,5 миллиардов рублей, соответствующие поправки в городской бюджет внес в Мосгордуму мэр столицы Сергей Собянин.

Средства планируется потратить на формирование земельных участков под строительство новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства, выполнение предпроектных и проектных работ, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, опубликованных на сайте Мосгордумы.

"С учетом предлагаемых изменений дефицит бюджета увеличится в 2017 году на 96,5 миллиардов рублей", — сообщается в них.

Таким образом, расходы бюджета Москвы в 2017 году составят 2,07 триллиона рублей при запланированных доходах в 1,76 триллиона рублей, указывается в материалах.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.