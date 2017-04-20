Бахрейн ведет переговоры с "Газпромом" и "Роснефтью" о поставках СПГ

АБУ-ДАБИ, 20 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа с российскими компаниями "Газпром" и "Роснефть", сообщил в четверг РИА Новости в кулуарах нефтяного медиафорума министр нефти королевства шейх Мухаммед бен Халифа бен Ахмед Аль Халифа.

"Что касается поставок сжиженного природного газа в Бахрейн, то сейчас мы ведем переговоры по этому поводу с двумя российскими компаниями — "Газпром" и "Роснефть". У "Газпрома" более значительные ресурсы", — сказал министр.

Минпромторг РФ сообщал в феврале, что Россия и Бахрейн в настоящее время детально прорабатывают возможность осуществления поставок газа на бахрейнский рынок.

Аль Халифа уточнил, что первый в королевстве терминал по приему СПГ будет готов к работе в конце 2018 года.

По его словам, королевство также обсуждает с "Газпромом" и "Роснефтью" перспективы сотрудничества в области геологоразведки.