В Минфине оценили годовой объем "серой" зарплаты

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минфин оценивает объём "серой" заработной платы в РФ в более чем 10 триллионов рублей в год, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Объем "серого" фонда зарплат составляет более 10 триллионов рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономикой", — сказал он, выступая на коллегии Минфина.

По его словам, выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов – путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышении ставок косвенных налогов – и других механизмов вывода экономики из тени – расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков и т.д.

"Сокращение теневого сектора – существенный резерв для повышения собираемости налогов", — заявил Силуанов.