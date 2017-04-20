На Ялтинском форуме Берлускони представят крымские инвестпроекты

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские инвестиционные проекты покажут бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, сообщил итальянский сенатор, представитель партии "Вперед Италия" Бартоломео Амидеи.

Третий Ялтинский международный экономический форум стартовал в Крыму в четверг. В нем принимают участие 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы. Самая многочисленная делегация из Италии.

"Я рассчитываю найти здесь возможности для сотрудничества и донести информацию о проектах и инициативах жителей Крыма до лидера нашей партии Сильвио Берлускони и до правительства Италии", — приводит слова Амидеи пресс-служба форума.

Сенатор считает, что правительство Италии должно пересмотреть свою политику и восстановить досанкционное экономическое сотрудничество с Россией и нарастить экспорт.

"По моему мнению, массовый приход бизнеса из стран ЕС в Крым может случиться раньше, чем мы ожидаем. Пока в Крыму следует создавать условия для комфортной работы зарубежных инвесторов: снижать уровень бюрократии, упрощать процедуру экспорта и импорта пищевых продуктов, привлекать туристов на пляжи и в города", — сказал политик.

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