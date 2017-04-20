На Ялтинском форуме Берлускони представят крымские инвестпроекты

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские инвестиционные проекты покажут бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, сообщил итальянский сенатор, представитель партии "Вперед Италия" Бартоломео Амидеи.
Третий Ялтинский международный экономический форум стартовал в Крыму в четверг. В нем принимают участие 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы. Самая многочисленная делегация из Италии.
Сенатор считает, что правительство Италии должно пересмотреть свою политику и восстановить досанкционное экономическое сотрудничество с Россией и нарастить экспорт.
"По моему мнению, массовый приход бизнеса из стран ЕС в Крым может случиться раньше, чем мы ожидаем. Пока в Крыму следует создавать условия для комфортной работы зарубежных инвесторов: снижать уровень бюрократии, упрощать процедуру экспорта и импорта пищевых продуктов, привлекать туристов на пляжи и в города", — сказал политик.
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