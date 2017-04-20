США
20.0420 апреля12:26МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Минсельхоз США: Россия может потерять мировое лидерство в экспорте пшеницы

12:2120.04.2017
0100
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая зерновых культур в Новосибирской области. Архивное фотоУборка урожая зерновых культур в Новосибирской области. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости/Прайм. Россия в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) может лишиться мирового лидерства по экспорту пшеницы, следует из доклада Зарубежной сельскохозяйственной службы (Foreign Agricultural Service, FAS) Минсельхоза США.

"Зарубежная сельскохозяйственная служба в Москве оценивает общий российский экспорт зерна в 2016-2017 сельскохозяйственном году в 35,7 миллиона тонн. Эти оценки включают 26,5 миллиона тонн пшеницы, 3 миллиона тонн ячменя, 5,1 миллиона тонн кукурузы, 0,18 миллиона тонн шлифованного риса, 35 тысяч тонн ржи и овса, а также 0,9 миллиона тонн зернобобовых", — говорится в докладе.

"Представительство снизило оценку экспорта пшеницы по сравнению с официальным прогнозом Департамента сельского хозяйства США на 1,5 миллиона тонн, опираясь на показатели реального экспорта с июля 2016 года по март 2017 года. Этот экспорт не оправдал ожиданий трейдеров или предварительных прогнозов на 2016-2017 сельхозгод", — продолжает служба.

Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Financial Times рассказала о сельскохозяйственном буме в России
Прогноз по экспорту ячменя и кукурузы также был снижен — на 400 тысяч и на 200 тысяч тонн соответственно. Оценка ведомства не включает объемы производства и экспорта зерна в Крыму, однако они не очень велики — урожай зерновых и зернобобовых культур на полуострове в 2016 году составил 1,287 миллиона тонн. Урожай зерна в РФ в 2016 году составил рекордные 120,7 миллиона тонн.

Официальная оценка Минсельхоза США по экспорту российской пшеницы — 28 миллионов тонн. В своем апрельском докладе ведомство ухудшило прогноз экспорта пшеницы с 28,5 миллиона тонн, объяснив это проблемами с поставками российского зерна в Турцию.

Из апрельского прогноза следовало, что Россия все еще могла быть крупнейшим экспортером пшеницы в мире по итогам текущего сезона — экспорт этой культуры из США (второй экспортер по объемам) оценивался ведомством в 27,8 миллиона тонн, из Евросоюза (третье место) — в 26,5 миллиона. Исходя из оценки FAS, Россия может уступить первое место по экспорту США и поделить второе с ЕС.

Уборка урожая зерновых. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Дворкович: Россия останется ведущим экспортером пшеницы в 2017 году
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Россия в текущем сельхозгоду по состоянию на 12 апреля немного снизила экспорт зерна по сравнению с прошлым сезоном — на 0,5%, до 29,284 миллиона тонн. Поставки пшеницы за рубеж выросли на 5,6% — до 22,631 миллиона тонн. Слабый экспорт и введение ограничений на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ в Турцию в середине марта уже заставили российские власти изменить свои прогнозы по поставкам зерна.

Еще в марте Минсельхоз РФ оценивал экспорт зерна в 2016–2017 сельхозгоду в 37 миллионов тонн, однако в начале апреля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что поставки зерна за рубеж будут не выше прошлогодних значений, которые составили 33,9 миллиона тонн, включая 24,6 миллиона тонн пшеницы. Несколько дней спустя первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что и министерство снизило прогноз по экспорту и ожидает поставок на уровне прошлого года.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена