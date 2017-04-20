Минсельхоз США: Россия может потерять мировое лидерство в экспорте пшеницы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости/Прайм. Россия в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) может лишиться мирового лидерства по экспорту пшеницы, следует из доклада Зарубежной сельскохозяйственной службы (Foreign Agricultural Service, FAS) Минсельхоза США.

"Зарубежная сельскохозяйственная служба в Москве оценивает общий российский экспорт зерна в 2016-2017 сельскохозяйственном году в 35,7 миллиона тонн. Эти оценки включают 26,5 миллиона тонн пшеницы, 3 миллиона тонн ячменя, 5,1 миллиона тонн кукурузы, 0,18 миллиона тонн шлифованного риса, 35 тысяч тонн ржи и овса, а также 0,9 миллиона тонн зернобобовых", — говорится в докладе.

"Представительство снизило оценку экспорта пшеницы по сравнению с официальным прогнозом Департамента сельского хозяйства США на 1,5 миллиона тонн, опираясь на показатели реального экспорта с июля 2016 года по март 2017 года. Этот экспорт не оправдал ожиданий трейдеров или предварительных прогнозов на 2016-2017 сельхозгод", — продолжает служба.

Прогноз по экспорту ячменя и кукурузы также был снижен — на 400 тысяч и на 200 тысяч тонн соответственно. Оценка ведомства не включает объемы производства и экспорта зерна в Крыму, однако они не очень велики — урожай зерновых и зернобобовых культур на полуострове в 2016 году составил 1,287 миллиона тонн. Урожай зерна в РФ в 2016 году составил рекордные 120,7 миллиона тонн.

Официальная оценка Минсельхоза США по экспорту российской пшеницы — 28 миллионов тонн. В своем апрельском докладе ведомство ухудшило прогноз экспорта пшеницы с 28,5 миллиона тонн, объяснив это проблемами с поставками российского зерна в Турцию.

Из апрельского прогноза следовало, что Россия все еще могла быть крупнейшим экспортером пшеницы в мире по итогам текущего сезона — экспорт этой культуры из США (второй экспортер по объемам) оценивался ведомством в 27,8 миллиона тонн, из Евросоюза (третье место) — в 26,5 миллиона. Исходя из оценки FAS, Россия может уступить первое место по экспорту США и поделить второе с ЕС.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Россия в текущем сельхозгоду по состоянию на 12 апреля немного снизила экспорт зерна по сравнению с прошлым сезоном — на 0,5%, до 29,284 миллиона тонн. Поставки пшеницы за рубеж выросли на 5,6% — до 22,631 миллиона тонн. Слабый экспорт и введение ограничений на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ в Турцию в середине марта уже заставили российские власти изменить свои прогнозы по поставкам зерна.

Еще в марте Минсельхоз РФ оценивал экспорт зерна в 2016–2017 сельхозгоду в 37 миллионов тонн, однако в начале апреля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что поставки зерна за рубеж будут не выше прошлогодних значений, которые составили 33,9 миллиона тонн, включая 24,6 миллиона тонн пшеницы. Несколько дней спустя первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что и министерство снизило прогноз по экспорту и ожидает поставок на уровне прошлого года.