В Кувейте заявили скором подписании соглашения по СПГ с "Газпромом"

АБУ-ДАБИ, 20 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Кувейт в ближайшее время собирается подписать соглашение с "Газпромом" о поставках в страну сжиженного природного газа, сообщил в четверг журналистам в кулуарах нефтяного медиафорума, проходящего в столице ОАЭ, министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук.

"В настоящее время мы почти готовы подписать соглашение с "Газпромом" о поставках сжиженного природного газа в Кувейт", — отметил министр.

Ранее, в 2016 году, заместитель управляющего директора Kuwait Petroleum Corporation (KPC) Насер Абдулла аль-Салех сообщал РИА Новости, что Кувейт планирует закупать в РФ до 1,5 миллиона тонн СПГ ежегодно.

Глава Минэнерго РФ, в свою очередь, в марте текущего года отмечал, что российским компаниям интересны поставки СПГ в Кувейт.