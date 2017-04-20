На коленях не стояли: Лукашенко оценил нефтегазовые соглашения с Москвой

МИНСК, 20 апр – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достигнутые Минском и Москвой нефтегазовые договоренности являются компромиссом сторон, а не "игрой в одни ворота".

"Читаю и наблюдаю за всеми этими измышлениями (в российских СМИ – ред.) и думаю: неужели Путин и правительство России не понимают, что они делают? Наверное же там взвешивают (все решения – ред.), да еще как. Это (договоренности по нефти и газу – ред.) – игра не в одни ворота, был достигнут компромисс. Нет, надо кому-то ложку дегтя в бочку меда вбросить", — заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Нижегородской области РФ Валерием Шанцевым.

Белорусский лидер выразил разочарование, что "после нормального решения вопросов, особенно последних в Питере (когда президенты договорились о поставках нефти и газа из РФ в Белоруссию — ред.), в СМИ начинают появляться разные измышления на тему "кто кого обманул", "а вот мы опять на коленях просим чего-то у России" и тому подобное".

"Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях", — заявил он.

Лукашенко отметил, что если Россия дает Минску какой-то кредит, то Белоруссия платит за пользование им 4,5-6% годовых, причем исправно обслуживает их.

"Все страны получают определенные кредиты от международных организацией, от каких-то спонсоров-государств… Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место. На первом месте КНР, она предоставила нам порядка 15 миллиардов долларов кредитной линии под проекты, реализуемые в Белоруссии, мы ее не выбрали до сих пор. Они нас не упрекают, что нам помогают", — продолжил белорусский лидер.

Он также напомнил о тесных народнохозяйственных связях двух стран с советских времен. Лукашенко подчеркнул, что в конечной белорусской продукции от 30% до 90% занимают комплектующие, сырье и материалы из России.

"Помогая "финишному производству" (в Белоруссии – ред.), поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10 миллионам, а то и 15 миллионам россиян, которые участвуют в производстве комплектующих", — констатировал он.