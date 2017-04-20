В Эр-Рияде рассказали о судьбе соглашения по сокращению добычи нефти

ЕСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ О ПРОДЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ, НО НЕ СО ВСЕМИ СТРАНАМИ — МИНЭНЕРГО САУДОВСКОЙ АРАВИИ

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