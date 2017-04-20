Заключены первые договоры по электроснабжению "дальневосточных гектаров"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр — РИА Новости. Первые договоры по электроснабжению "дальневосточных гектаров" заключены с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК, входит в группу "РусГидро"), сообщает пресс-служба компании.

Всего энергетикам поступило 38 заявок на технологическое присоединение. Наибольшее число заявлений поступило из Амурской области — 16 и из Приморья — 13.

"На данный момент заключено 19 договоров техприсоединения по льготной ставке 550 рублей, так как заявители представили документы, подтверждающие близость границ участков к электросетевым объектам компании", — сообщает компания, уточняя, что льготное присоединение мощности до 15 кВт возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа, и не более 500 метров в сельской местности.

Если участки удалены от электросетевой инфраструктуры, то для определения стоимости подключения потребуются специальные расчеты, в которых учитывается строительство воздушных или кабельных линий, трансформаторных подстанций и прочих объектов. Кроме того, заявители обязаны на своем участке установить счетчики электроэнергии, подготовить энергопринимающие устройства к подаче нагрузки, проложить кабель или воздушную линию.

"Однако закон, регламентирующий выдачу гектаров на Дальнем Востоке, дает возможность получения помощи в оснащении инфраструктурой. Это возможно, если участки двадцати и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от него. В этом случае местные власти оказывают содействие в обустройстве территории",- уточняет пресс-служба компании.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

По данным Минвостокразвития, всего с начала действия программы, на получение гектара было подано более 80 тысяч заявок, отдано в пользование более 11,5 тысяч участков, более 70 тысяч заявок рассматриваются.