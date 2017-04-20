Делегация из Италии считает визит в Крым возобновлением сотрудничества с РФ

РИМ, 19 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Участие представительной делегации североитальянской области Венето в III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) является знаком открытого диалога и сотрудничества с Россией, в том числе на региональном уровне, заявил в среду РИА Новости председатель областного совета Венето Роберто Чамбетти (Roberto Ciambetti).

В работе форума, который пройдет в Ялте с 20 по 22 апреля, примут участие более 1,5 тысячи делегатов из более чем 40 стран. "После торжественного открытия ЯМЭФ начнется одно из ключевых секционных заседаний — "Бизнес-диалог Россия-Италия". Ожидается, что итальянская делегация станет наиболее многочисленной группой международных участников на форуме", — отмечается на сайте организаторов форума.

"Мое личное присутствие в Ялте так же, как участие в работе форума других членов областного совета Венето является знаком открытого диалога и возобновления обменов и сотрудничества с Россией. Такие знаки сейчас приобретают особую важность перед лицом обострения международной напряженности, которое возникло в минувшие дни в Восточной Азии. Нас может спасти только диалог. Необходимо быть прагматиками. Именно для этого мы едем в Ялту: надо держать дверь диалога открытой", — подчеркнул Чамбетти.

По словам политика, в ходе ЯМЭФ будут обсуждаться многие проблемы, непосредственно связанные с Италией, в частности, с национальной системой функционирования малых и средних предприятий, с деятельностью кредитных учреждений, с развитием виноделия и туризма.

"Кроме того, я еду в Ялту, чтобы вновь выступить против антироссийских экономических санкций, которые не дали никакого результата, разве что нанесли урон тем, кто их ввел. В период 2013-2016 годов в результате комбинированного эффекта, вызванного санкциями и снижением цен на нефть, экспорт из Венето в Россию рухнул, в особенности в сфере поставок агропромышленной продукции, а также одежды, механического оборудования, мебели. Речь идет о потере многих рабочих мест в момент, когда обеспечение занятости является подлинным социальным вызовом. Тем не менее, в 2016 году был отмечен определенный рост как экспорта на 3,4%, так и импорта на 4,4%, что показывает, что товары, произведенные в Венето, высоко ценятся в России", — подчеркнул Чамбетти.

"В нынешней ситуации, когда Италия нуждается в серьезном наращивании своего экспорта, закрытие таких важных рынков, как Россия, противоречило бы элементарной логике", — подытожил он.

В марте в области Венето побывала официальная делегация из Крыма во главе с мэром Ялты Андреем Ростенко. Визит носил ответный характер: местные политики и бизнесмены посетили Крым в октябре 2016 года.

В мае 2016 года областной совет Венето принял резолюцию, призывающую правительство Италии "осудить политику ЕС в отношении Крыма, которая является дискриминационной и несправедливой с точки зрения принципов международного права, требуя признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдуме", а также "требовать немедленного снятия бесполезных санкций против России, которые имеют серьезные последствия для экономики Венето".

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