Пушков считает, что у инвесторов и финансистов нет враждебности к России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков после выступления в Париже заявил, что среди крупных инвесторов и финансистов нет враждебности к России

"Выступил в Париже перед крупными инвесторами и финансистами. Среди них нет враждебности к России", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил при этом, что враждебность присутствует в СМИ. "Она — в СМИ и среди политиков-атлантистов", — резюмировал сенатор.

Выступил в Париже перед крупными инвесторами и финансистам. Среди них нет враждебности к России. Она — в СМИ и среди политиков-атлантистов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 апреля 2017 г.

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