Источник: консорциум с участием РФПИ объявит о покупке доли Пулково у ВТБ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости/Прайм. Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фондов Ближнего Востока, Азии и Baring Vostok в четверг объявят о договоренности купить 25% доли аэропорта Пулково у ВТБ, сообщил РИА Новости источник, близкий к участникам сделки.

"Консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций вместе с его международными соинвесторами, включая фонды Ближнего Востока, Азии и Baring Vostok, сегодня объявит о договоренностях приобрести 25% доли аэропорта Пулково у ВТБ", — сообщил источник.

"Сделка подлежит одобрению регулирующих органов. Ходатайство в ФАС подано",- добавил он.

Ранее в апреле газета Financial Times со ссылкой на первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева писала, что ВТБ продал 25-процентную долю в петербургском аэропорту Пулково за 250 миллионов евро консорциуму во главе с РФПИ, в котором участвует фонд Baring Vostok.

Аэропорт Пулково — четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт в России, после московского авиаузла. В аэропорту работает около 4 тысяч сотрудников. Пассажиропоток в 2016 году составил 13,3 миллиона человек, снизившись на 1,5%.