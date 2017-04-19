Калининградские экологи оценят риски строительства судоходного канала

КАЛИНИНГРАД, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу в Польше.

В феврале сейм Польши принял разработанный правительством закон о строительстве канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Также польской стороной проведен конкурс по выбору подрядчика по разработке проектно-сметной документации. Канал соединит Калининградский (Вислинский) залив и Гданьскую бухту Балтийского моря и позволит заходить в польский порт Эльблонг судам морских параметров. В настоящее время суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России. Ожидается, что строительство судоходного канала начнется в 2018 году.

"Рабочая группа подготовит проект обращения правительства Калининградской области в адрес правительства РФ, где проинформирует о планах строительства польской стороной судоходного канала с просьбой в рамках действующего международного экологического законодательства обязать польскую сторону выполнить требование двух международных конвенций — Хельсинской конвенции и конвенции Эспо", — сказал Алиханов в интервью "Радио России".

По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой пояснить ситуацию о строительстве судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали. Балтийская (Вислинская) коса и Калининградский (Вислинский) залив находятся как в границах Польши, так и России.

Согласно требованиям Хельсинской конвенции по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), польская сторона должна была информировать российскую сторону о потенциальном неблагоприятном воздействии планируемого строительства судоходного канала, а также гарантировать, с учетом общего водного бассейна, что администрации сторон объединятся для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Алиханов добавил, что также существует международная конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо), которая обязывает польскую сторону обсуждать вопросы экологии с российской стороной, а проекты капитального строительства проводить через общественные обсуждения не только в Польше, но и в России.

"Это уникальные природные объекты. На польской части косы образован природный парк. Мы планируем создать региональный природный заказник на нашей территории косы… Мы не имеем права запретить польской стороне что-либо строить на своей территории, но мы имеем право потребовать от польской стороны безусловного исполнения требований международных экологических конвенций", — добавил Алиханов.

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьского залива. Длина косы — 65 километров. В Польше соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.