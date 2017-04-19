В Кемеровской области снизят тарифы на коммунальные услуги после проверок

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Кемеровской области после прокурорской проверки приняла решение исключить 19,5 миллиона рублей из расчетов при установлении коммунальных тарифов, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Данная сумма после проверки прокуратурой области экономической обоснованности тарифов была отнесена к необоснованным расходам и будет исключена из необходимой валовой выручки поставщиков коммунальных услуг.

"При установлении тарифов на 2017 год уже исключено 11 миллионов рублей, 8,5 миллиона рублей будет исключено при установлении тарифов на 2018 год", — отмечается в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что одна из энергоснабжающих компаний Кемерово — АО "Теплоэнерго" предоставила в РЭК недостоверные сведения о расходах на оплату труда, социальные нужды, а также на эксплуатацию угольных котельных, в связи с чем была завышена необходимая валовая выручка, и, как следствие, тарифы на тепловую энергию.

В ходе проверки также было установлено, что ООО "Горводоканал" для установления тарифов на 2016 год представило документы о расходах на аренду объектов водоснабжения и водоотведения на 400 тысяч рублей. Однако фактически арендная плата не оплачивалась, объекты водоснабжения были предоставлены предприятию по договору хранения.

Тарифы на коммунальные услуги в регионах устанавливаются Региональными энергетическими комиссиями в соответствии с действующим федеральным законодательством и утверждаются региональными органами власти ежегодно.