Глава Минфина назвал неблагодарным делом прогнозирование курса рубля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает прогнозирование курса рубля неблагодарным делом.
Минэкономразвития РФ ранее представило обновленный прогноз, по которому при сохранении текущих цен на нефть ожидается рост курса доллара в ближайшее время до 63-64 рублей. Курс доллара на конец 2017 года прогнозируется на уровне в 68 рублей, нефть, по мнению МЭР, подешевеет до 40 долларов за баррель, а инфляция замедлится до 3,8%. По данным ЦБ РФ, официальный курс доллара к рублю, установленный на четверг, составляет 56,17 рубля, курс евро — 60,26 рубля.
"Наша главная задача — это… предсказуемость действий властей при различных макроэкономических ситуациях, поэтому введение так называемого бюджетного правила или изъятие доходов сверх того уровня, который мы учли в прогнозе в 40 долларов за баррель, изъятие их в бюджет, направление их в резервы — это мера не только для того, чтобы мы пополняли резервы, но и для того, чтобы курс был более или менее стабилен", — подчеркнул Силуанов.
Власти РФ сейчас обсуждают новое бюджетное правило с ценой отсечения по нефти в 40 долларов за баррель, которое должно заработать в полную силу с 2019 года, но по сути уже применяется, так как Минфин с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты для пополнения резервов.