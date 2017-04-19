Глава Минфина назвал неблагодарным делом прогнозирование курса рубля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает прогнозирование курса рубля неблагодарным делом.

"Хочу еще раз подтвердить, что курс у нас плавающий, зависит от многих факторов, как от внешних, в том числе от цен на наши экспортные продукты, так и от притоков и оттоков капитала. Поэтому предсказывать курс — это дело неблагодарное, у нас есть курс, который мы учитываем в прогнозе, он действительно несколько слабее, чем сегодняшний курс", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

Минэкономразвития РФ ранее представило обновленный прогноз, по которому при сохранении текущих цен на нефть ожидается рост курса доллара в ближайшее время до 63-64 рублей. Курс доллара на конец 2017 года прогнозируется на уровне в 68 рублей, нефть, по мнению МЭР, подешевеет до 40 долларов за баррель, а инфляция замедлится до 3,8%. По данным ЦБ РФ, официальный курс доллара к рублю, установленный на четверг, составляет 56,17 рубля, курс евро — 60,26 рубля.

"Наша главная задача — это… предсказуемость действий властей при различных макроэкономических ситуациях, поэтому введение так называемого бюджетного правила или изъятие доходов сверх того уровня, который мы учли в прогнозе в 40 долларов за баррель, изъятие их в бюджет, направление их в резервы — это мера не только для того, чтобы мы пополняли резервы, но и для того, чтобы курс был более или менее стабилен", — подчеркнул Силуанов.

"Надеюсь, что мерами и кредитно-денежной, и бюджетной политики мы обеспечим плавность движения курса рубля с тем, чтобы при изменениях внешней ситуации бизнес и население не чувствовали каких-либо скачков", — заключил министр.

Власти РФ сейчас обсуждают новое бюджетное правило с ценой отсечения по нефти в 40 долларов за баррель, которое должно заработать в полную силу с 2019 года, но по сути уже применяется, так как Минфин с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты для пополнения резервов.