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Экономика

Участники КЭФ обозначат экономическую повестку в России до 2025 года

Сюжет:
Красноярский экономический форум КЭФ-2017 (18)
15:4119.04.2017
(обновлено: 15:46 19.04.2017)
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© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКрасноярский экономический форум 2017Красноярский экономический форум 2017
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Участники Красноярского экономического форума (КЭФ), который пройдет с 19 по 21 апреля, обсудят основные итоги социально-экономического развития страны и обозначат стратегическую повестку экономики РФ на 2018-2024 годы, сообщало ранее правительство Красноярского края.

График. Архивное фото.
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В дискуссиях и сессиях форума примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, председатель ВЭБа Сергей Горьков, руководители металлургических компаний, представители министерств и ведомств.

В рамках форума пройдёт обсуждение предложений по развитию экономики РФ, над которым работает Центр стратегических инициатив с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, и также Комплексного плана действий правительства до 2025 года, над которым работает Минэкономразвития.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Некоторые дискуссии, по словам вице-премьера, председателя оргкомитета форума Аркадий Дворковича, пройдут в традиционном для КЭФ формате "мозгового штурма".

"Главной темой будет обсуждение среднесрочных планов правительства, среднесрочных планов государственной политики в целом", — сказал Дворкович на пресс-конференции, посвященной КЭФ.

Работа над планом правительства

Работа над стратегией социально-экономического развития РФ до 2025 года включает обсуждение пенсионной реформы и цифровой экономики, заявил на пресс-конференции Орешкин.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сейчас над ним работает 10 групп, в состав которых входят представители профильных министерств и эксперты. По словам Орешкина, итоги работы над стратегией-2025 будут представлены в мае.

"Первое — это устойчивая среда, то есть вопрос формирования предсказуемых условий для бизнеса на макро- и микроэкономическом уровне. Второе — это эффективная занятость, то есть наличие квалифицированных кадров, необходимых для устойчивого роста экономики. Третье — поддержка экспорта", — перечислил Орешкин.

Две группы работают над проблемами новой цифровой экономики: одна отвечает за цифровое законодательство, вторая рассматривает вопрос внедрения инноваций в ключевых отраслях.

Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Шестая группа отвечает за реформирование налоговой системы. Министр не стал называть предложения этой группы, так как обсуждение еще продолжается.

Четыре группы работают над социальным блоком. Они обсуждают, в том числе, пенсионную систему, социальную поддержку населения, образование и тему активного долголетия, связанную с системой здравоохранения, рассказал Орешкин.

Красноярский экономический форум (КЭФ), впервые прошедший в 2004 году, стал одной из крупнейших и представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Организаторами форума выступают правительство РФ и Красноярского края.

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