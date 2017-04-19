Медведев назвал риски, связанные с возвратом к прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе РФ, заявил, что возврат к прогрессивной шкале НДФЛ может создать риск возврата к "серым" зарплатам, но это можно обсуждать при условии тщательной проработки.

"По всей вероятности, может произойти возврат так называемых серых схем, когда в силу ряда причин деньги будут уплачиваться снова в конверт. Этого мы допустить не можем, потому что в настоящий момент более трех триллионов рублей собирается от сборов подоходного налога, это огромная цифра. Поэтому такого рода решение должно быть максимально тщательно просчитано, и мы точно не должны потерять того, что мы достигли за последние годы. В этом смысле наша страна была и остается примером для очень многих других юрисдикций других стран. Но еще раз подчеркиваю, любой вопрос может обсуждаться, речь идет только об уместности и времени постановки подобных вопросов и реализации подобных предложений", — сказал Медведев.