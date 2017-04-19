Медведев заявил о возможном снижении ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Политика Банка России по снижению ключевой ставки, если это возможно, будет продолжена, но действовать надо максимально аккуратно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Да, у нас, наверно, сейчас не идеальная ситуация с кредитами, но тем не менее Центральный банк последовательно снижает ключевую ставку. По всей вероятности, если ситуация будет к этому располагать, эта политика будет продолжена. Стало быть, кредиты будут доступнее", — сказал он, выступая с отчетом в Госдуме РФ.

"Еще совсем недавно кредитная ставка была почти в два раза больше. Но делать все нужно максимально аккуратно, чтобы не разбалансировать ситуацию, а иначе мы получим ситуацию, близкую к Венесуэле, или даже к некоторым нашим партнерам по БРИКС, где, еще раз подчеркиваю, финансовая ситуация выглядит более сложной, чем у нас", — добавил Медведев.