Сокращение мировых запасов нефти займет много времени, считают в ОАЭ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сокращение мировых запасов нефти займет долгое время, считает министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Перебалансировка (рынка — ред.) — это процесс. Потребовалось много времени для создания таких запасов, и, я думаю, что сокращение запасов займет длительное время", — сообщил он в интервью Блумберг ТВ.

Как заявлял в начале апреля глава министерства энергетики РФ Александр Новак, уровень коммерческих запасов нефти на мировых рынках в настоящий момент снижается, а тренд их прироста переломлен.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, позднее отмечал, что мировые запасы нефти сократились примерно на 20 миллионов баррелей с момента начала реализации соглашения ОПЕК о снижении добычи "черного золота", и эти темпы намного слабее, чем хочет картель.

Баркиндо в связи с этим заявил, что в этом отчасти виноваты производители сланцевой нефти в США, которые могут быстрее выпускать свою продукцию по сравнению с традиционными производителями.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи приблизительно на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.