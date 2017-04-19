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Экономика

Медведев пообещал, что власти не будут повышать налоги в 2017 году

Сюжет:
Отчет о работе правительства за 2016 год (16)
12:4619.04.2017
(обновлено: 12:48 19.04.2017)
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти РФ не будут повышать налоги в текущем году, парламент должен оказать соответствующую поддержку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Нищенка на одной из улиц города Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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"Несколько лет назад было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги мы повышать не планируем. Просил бы вас, уважаемые депутаты, нас в этом поддержать", — сказал он.

В России до 2018 года действует мораторий на повышение налогов. В своем послании федеральному собранию в декабре 2016 года глава государства предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Правительству поручено до 1 декабря 2017 года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы, однако, по словам первого вице-премьер РФ Игоря Шувалова, кабмин подготовит наработки по налоговой системе более оперативно.

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© РИА Новости. Алексей Никольский
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В середине марта министр финансов Антон Силуанов объявил параметры налоговой реформы, которую министерство готовит по поручению президента. По его словам, Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям министерства, такой маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" зарплатных схем и сделает российских экспортеров более конкурентными на мировом рынке.

При этом Шувалов заявлял, что внутри правительства РФ еще нет единого понимания относительно предложенного Минфином налогового маневра. Позже президент отметил, что преждевременно обсуждать в СМИ налоговые изменения до выработанного решения.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
mavrmos
...в чём проблема? и так косвенные налоги, сборы и ЖКХ зашкаливают - так что в 2017, действительно, их повышать не будут... а вот когда ПРАВИЛЬНО проголосуют, в 2018 - тут то всё и начнётся - беспредел...
12:48
19.04.2017
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nakedbamavrmos
mavrmos, как и всегда, выборы утром, вечером непопулярные меры и никак не наоборот )))
12:56
19.04.2017
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