Грузовые перевозки в направлении портов на Дальнем Востоке выросли на 8,7%

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Грузовые перевозки в направлении дальневосточных портов выросли на 8,7% в первом квартале 2017 года — до 4326 вагонов в сутки, сообщает Дальневосточная железная дорога.

"В первом квартале этого года зафиксирован уверенный рост объемов грузовых перевозок по ДВЖД в направлении тихоокеанских портов и нефтебаз. В январе-марте на припортовых станциях выгружалось в среднем по 4326 вагонов в сутки, что на 346 вагонов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост к прошлогодним показателям достигнут по результатам каждого месяца, положительная динамика сохраняется и в апреле.

"Главная тенденция последних лет — увеличение экспортного грузопотока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — характерна для всех ключевых припортовых узлов", — отмечает ДВЖД.