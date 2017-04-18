Шимшек рассказал о переговорах в Москве по отмене торговых ограничений

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек оценил встречу с вице-премьером Аркадием Дворковичем по вопросу взаимного снятия торговых ограничений как продуктивную и сообщил о следующем совещании с российскими коллегами, которое состоится в мае.

Ранее представитель Дворковича Алия Самигуллина заявила, что вице-премьер РФ обсудит в Москве 18 апреля вопросы экономики и торговли с Шимшеком и министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи. Как ранее заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, главной темой переговоров Шимшека в Москве станет взаимная отмена торговых ограничений.

"Мы провели очень продуктивное заседание в Москве, обсудили все проблемы. Снова встретимся в мае и быстро найдем решение всех вопросов", — написал Шимшек на своей странице в Twitter.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые.

В марте было опубликовано постановление правительства РФ, которое снимает запрет на поставки из Турции репчатого лука, цветной капусты и капусты брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик.

Таким образом, под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.