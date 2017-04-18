Путин считает необходимым ужесточить требования к микрозаймам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Требования по предоставлению потребительских займов нужно ужесточать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Тема регулирования микрозаймов обсуждалась в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей. В частности, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в своем выступлении заявил, что Центробанк должен повлиять на уровень ставок, которые существуют по микрозаймам, подчеркнув, что сейчас они зачастую являются "просто запредельными".

"Некоторые вещи (в проекте перечня поручения президиума Госсовета — ред.) требуют, конечно, доработки: нужно понять, что такое административный штраф за повторные нарушения и административное приостановление деятельности юрлиц, нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов. Мне кажется, здесь нужно ужесточать в смысле требования, это должно быть заметно", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам защиты прав потребителей.

"На рынке, конечно, потребитель находится в сложном положении, сложнее, чем все другие участники. И правда, у нас большое — в общем, дай Бог им здоровья — хорошее лобби предпринимателей, мощные объединения, и, действительно, мы с ними на регулярной основе работаем. Это и оправдано, потому что нам нужно создать благоприятные условия для работы бизнеса, но не менее важно, конечно, обсуждать и принимать своевременные решения так, как мы, надеюсь, сегодня это с вами сделаем, в защиту интересов потребителей", — добавил президент.

Путин также подчеркнул, что важно не только поддерживать предпринимателей, но и принимать своевременные решения по защите интересов потребителей.

"У нас есть проект перечня поручений президиума Госсовета. Здесь учли все, о чем мы сейчас говорили. Это и совершенствование нормативной базы, это и внимание к особо уязвимым категориям наших граждан: потребителям-инвалидам, людям пожилого возраста, детям. И развитие государственных информационных ресурсов, и досудебное урегулирование споров", — отметил президент.