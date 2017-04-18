Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал старуху-процентщицу из романа Федора Достоевского "очень скромной" в сравнении с современными микрофинансовыми организациями.
Выступая на заседании президиума Государственного совета по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей, Путин отметил, что самые острые проблемы сейчас сосредоточены в сфере услуг, в том числе финансовых. Немало затруднений у граждан, которые решают прибегнуть к так называемым микрозаймам, добавил он.
По некоторым краткосрочным ссудам, отметил глава государства, предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне. Так, при займе в 30 тысяч рублей на срок до одного месяца ежедневное обслуживание займа превышает 600 рублей.
"Эта действительно известная бабушка из Достоевского, она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", — добавил Путин.
По его словам, "люди берут в долг не только в связи с какими-то тяжелыми обстоятельствами — зачастую они откликаются на заманчивые предложения, не имея ресурсов для выполнения всех их обязательств, обманывают сами себя, к сожалению, в основном по причине финансовой безграмотности", а среди кредиторов есть такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение.
Президент напомнил, что регулированием микрофинансового сектора занимается Банк России, и что ЦБ совместно с правительством уже разработал ряд мер, которые должны ограничить чрезмерные аппетиты кредиторов.