Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал старуху-процентщицу из романа Федора Достоевского "очень скромной" в сравнении с современными микрофинансовыми организациями.

Выступая на заседании президиума Государственного совета по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей, Путин отметил, что самые острые проблемы сейчас сосредоточены в сфере услуг, в том числе финансовых. Немало затруднений у граждан, которые решают прибегнуть к так называемым микрозаймам, добавил он.



Согласно статистике Центробанка, которую привел президент, в среднем россиянин, который решает воспользоваться микрозаймом, берет семь тысяч на семь дней. При этом переплата составляет 805 рублей.По некоторым краткосрочным ссудам, отметил глава государства, предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне. Так, при займе в 30 тысяч рублей на срок до одного месяца ежедневное обслуживание займа превышает 600 рублей."Эта действительно известная бабушка из Достоевского, она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", — добавил Путин.

По его словам, "люди берут в долг не только в связи с какими-то тяжелыми обстоятельствами — зачастую они откликаются на заманчивые предложения, не имея ресурсов для выполнения всех их обязательств, обманывают сами себя, к сожалению, в основном по причине финансовой безграмотности", а среди кредиторов есть такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение.

Президент призвал ужесточить законодательство в сфере финансовых услуг. По его мнению, правоохранительные органы должны расчищать рынок от незаконных и мошеннических контор. Он отметил, что необходимо повышать информированность граждан и воспитывать культуру потребления финансовых услуг.

Президент напомнил, что регулированием микрофинансового сектора занимается Банк России, и что ЦБ совместно с правительством уже разработал ряд мер, которые должны ограничить чрезмерные аппетиты кредиторов.