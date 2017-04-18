Fitch: референдум в Турции может стать основой для экономических реформ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Конституционный референдум в Турции может стать основой для проведения экономических реформ, считает международное рейтинговое агентство Fitch.

"Конституционный референдум в Турции является частью политического сдвига, который негативно повлиял на суверенный кредитный профиль страны, но может способствовать возобновлению позитивных экономических реформ", — поясняет агентство.

Агентство отмечает, что нестабильная политическая обстановка в Турции негативно повлияли на экономическую деятельность в 2016 году. Рост ВВП страны за 2016 год составил 2,9%. Он оказался лучше ожиданий в 2,2%, но все еще ниже показателя 2015 года в 6,1%.

Различные действия властей страны по ускорению экономического роста и их успех будут иметь огромное значение при следующей оценке суверенного рейтинга Турции, отмечает агентство.

"Реализация реформ, направленных на устранение структурных недостатков, и снижение внешней уязвимости, позитивно отразятся на рейтингах", — пишет агентство. При этом ослабление государственных и внешних финансов, ухудшение соотношения государственного долга к ВВП или рост уязвимости внешнего финансирования, напротив, могут привести к отрицательному рейтинговому действию. Следующий запланированный обзор суверенного рейтинга Турции состоится 21 июля 2017 года.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.