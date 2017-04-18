США
18.0418 апреля17:28МСК
USD55.98-0.27
EUR59.61-0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Сбербанк оценил активность использования цифровых технологий в России

17:2318.04.2017
0250
Офис Сбербанка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB, начал рассчитывать "Цифровой индекс Иванова", который оценивает уровень проникновения цифровых технологий в жизнь россиян, сообщили представители Сбербанка на встрече с журналистами.

Нижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Золото
Перейти в фотобанк
На форуме в Нижнем Новгороде представят уникальные IT-проекты
По мнению кредитной организации, "Цифровой индекс Иванова" должен помочь оценить и спрогнозировать динамику различных секторов "новой экономики" и, потенциально, отдельных ее представителей, а также определить наиболее перспективные направления их дальнейшего развития.

"Цифровой индекс Иванова" разработан в дополнение к "Потребительскому индексу Иванова". Фамилия Иванов считается одной из самых распространенных в России, а условный Иванов в обзоре является типичным представителем российского среднего класса.

"Мы сконцентрировались на опросе населения в относительно крупных городах с населением более 100 тысяч человек, всего таких городов в России примерно 165 и они охватывают порядка 50% населения страны, — сообщил руководитель аналитического управления Sberbank Investment Research, управляющий директор Sberbank CIB Александр Кудрин. — Мы надеемся, что индекс позволит спрогнозировать динамику различных секторов экономики, их развитие, а также принятие или непринятие цифровой экономики, диджитализации и всех сопутствующих этому вещей".

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Греф ожидает взлета технологии блокчейн через полтора года
Значение первого "Цифрового индекса Иванова" составило 51%. Значение показателей индекса отражает, насколько далеки Ивановы на пути от текущего минимума к возможному максимуму, к условным 100%.

Данные индекса показывают, что Россия находится в переломном моменте, когда половина Ивановых уже опробовали, используют или знают, что такое цифровые технологии, но есть еще другая половина, которой еще предстоит это сделать, сказала старший аналитик Sberbank Investment Research Светлана Суханова.

Высокие значения

Индекс состоит из пяти блоков: "Доступ в интернет" — отражает минимально необходимые условия для пользования цифровыми технологиями, "Человеческий капитал" — отражает багаж знаний и опыта, уровень продвинутости Ивановых в интернет-среде, "Пользование интернетом" — отражает, насколько активно Ивановы используют интернет для общения, потребления контента и получения новостей/чтения газет, "Коммерческие сервисы" — отражает переход на следующий уровень пользования интернетом, а именно совершение некоторых транзакционных действий онлайн, "Электронное правительство" — характеризует уровень развития государственных онлайн-услуг в России.

Серверная комната. Архивное фото
© Fotolia/ twobee
На Камчатке отдаленные села начали подключать к высокоскоростному интернету
Самое высокое значение в индексе показали блоки "Электронное правительство" (61%) и "Доступ в интернет" (58%), а наибольший потенциал роста – у блоков "Коммерческие сервисы" (40%) и "Человеческий капитал" (45%).

У большинства Ивановых, согласно исследованию, есть технические и финансовые возможности пользоваться цифровыми услугами в интернете. Пользуются интернетом 85% Ивановых: 76% – проводным, 63% – мобильным, 54% обоими видами. Покупки непродовольственных товаров, общение с друзьями и знакомыми, заказ такси – занятия, которые большинство до сих пор однозначно предпочитает в офлайне. 26% интернет-пользователей в России хотя бы раз в неделю делятся мыслями и знаниями или медиаконтентом в сети.

Как показывает индекс, Россия пока на полпути к достижению максимального уровня использования интернета для общения, потребления контента, получения новостей и чтения газет. Сервисы для онлайн-коммуникации – электронная почта, социальные сети, мессенджеры уже довольно распространены: 79% Ивановых, или 93% пользователей интернета, используют их еженедельно.

Проникновение чтения газет и журналов онлайн среди интернет-пользователей России составляет 64% – наравне с США, меньше, чем в Германии и Великобритании. Музыку и видео 62% интернет-пользователей слушают и смотрят не скачивая. Что касается коммерческого использования сети, то многие Ивановы уже распознали преимущества онлайн-среды, но не все они еще готовы платить за эти дополнительные выгоды.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Медведев поручил проработать внедрение технологии блокчейн в экономику
Исследование показало, что 63% интернет-пользователей прибегают к услугам мобильного или онлайн-банка минимум раз в месяц, а 76% – хотя бы иногда. На втором месте в блоке "Коммерческие сервисы" – покупка товаров и услуг онлайн, что отражает популярность этого сервиса в России.

При этом государственные онлайн-услуги – наиболее развитая сфера цифровой экономики в России среди рассмотренных в индексе. В целом по стране 49% Ивановых, или 64% интернет-пользователей, за последний год получали какие-либо госуслуги онлайн.

По ожиданиям, одними из драйверов роста индекса и, соответственно, проникновения технологий в жизнь Ивановых будут увеличение интенсивности использования мобильного интернета и мобильных сервисов, а также постепенное перетекание различных повседневных занятий в онлайн и более активная жизнь в онлайне с ростом доверия к цифровой среде.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена