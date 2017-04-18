Сбербанк оценил активность использования цифровых технологий в России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB, начал рассчитывать "Цифровой индекс Иванова", который оценивает уровень проникновения цифровых технологий в жизнь россиян, сообщили представители Сбербанка на встрече с журналистами.

По мнению кредитной организации, "Цифровой индекс Иванова" должен помочь оценить и спрогнозировать динамику различных секторов "новой экономики" и, потенциально, отдельных ее представителей, а также определить наиболее перспективные направления их дальнейшего развития.

"Цифровой индекс Иванова" разработан в дополнение к "Потребительскому индексу Иванова". Фамилия Иванов считается одной из самых распространенных в России, а условный Иванов в обзоре является типичным представителем российского среднего класса.

"Мы сконцентрировались на опросе населения в относительно крупных городах с населением более 100 тысяч человек, всего таких городов в России примерно 165 и они охватывают порядка 50% населения страны, — сообщил руководитель аналитического управления Sberbank Investment Research, управляющий директор Sberbank CIB Александр Кудрин. — Мы надеемся, что индекс позволит спрогнозировать динамику различных секторов экономики, их развитие, а также принятие или непринятие цифровой экономики, диджитализации и всех сопутствующих этому вещей".

Значение первого "Цифрового индекса Иванова" составило 51%. Значение показателей индекса отражает, насколько далеки Ивановы на пути от текущего минимума к возможному максимуму, к условным 100%.

Данные индекса показывают, что Россия находится в переломном моменте, когда половина Ивановых уже опробовали, используют или знают, что такое цифровые технологии, но есть еще другая половина, которой еще предстоит это сделать, сказала старший аналитик Sberbank Investment Research Светлана Суханова.

Высокие значения

Индекс состоит из пяти блоков: "Доступ в интернет" — отражает минимально необходимые условия для пользования цифровыми технологиями, "Человеческий капитал" — отражает багаж знаний и опыта, уровень продвинутости Ивановых в интернет-среде, "Пользование интернетом" — отражает, насколько активно Ивановы используют интернет для общения, потребления контента и получения новостей/чтения газет, "Коммерческие сервисы" — отражает переход на следующий уровень пользования интернетом, а именно совершение некоторых транзакционных действий онлайн, "Электронное правительство" — характеризует уровень развития государственных онлайн-услуг в России.

Самое высокое значение в индексе показали блоки "Электронное правительство" (61%) и "Доступ в интернет" (58%), а наибольший потенциал роста – у блоков "Коммерческие сервисы" (40%) и "Человеческий капитал" (45%).

У большинства Ивановых, согласно исследованию, есть технические и финансовые возможности пользоваться цифровыми услугами в интернете. Пользуются интернетом 85% Ивановых: 76% – проводным, 63% – мобильным, 54% обоими видами. Покупки непродовольственных товаров, общение с друзьями и знакомыми, заказ такси – занятия, которые большинство до сих пор однозначно предпочитает в офлайне. 26% интернет-пользователей в России хотя бы раз в неделю делятся мыслями и знаниями или медиаконтентом в сети.

Как показывает индекс, Россия пока на полпути к достижению максимального уровня использования интернета для общения, потребления контента, получения новостей и чтения газет. Сервисы для онлайн-коммуникации – электронная почта, социальные сети, мессенджеры уже довольно распространены: 79% Ивановых, или 93% пользователей интернета, используют их еженедельно.

Проникновение чтения газет и журналов онлайн среди интернет-пользователей России составляет 64% – наравне с США, меньше, чем в Германии и Великобритании. Музыку и видео 62% интернет-пользователей слушают и смотрят не скачивая. Что касается коммерческого использования сети, то многие Ивановы уже распознали преимущества онлайн-среды, но не все они еще готовы платить за эти дополнительные выгоды.

Исследование показало, что 63% интернет-пользователей прибегают к услугам мобильного или онлайн-банка минимум раз в месяц, а 76% – хотя бы иногда. На втором месте в блоке "Коммерческие сервисы" – покупка товаров и услуг онлайн, что отражает популярность этого сервиса в России.

При этом государственные онлайн-услуги – наиболее развитая сфера цифровой экономики в России среди рассмотренных в индексе. В целом по стране 49% Ивановых, или 64% интернет-пользователей, за последний год получали какие-либо госуслуги онлайн.

По ожиданиям, одними из драйверов роста индекса и, соответственно, проникновения технологий в жизнь Ивановых будут увеличение интенсивности использования мобильного интернета и мобильных сервисов, а также постепенное перетекание различных повседневных занятий в онлайн и более активная жизнь в онлайне с ростом доверия к цифровой среде.