В России задолженность по зарплате за март выросла на 0,6%

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 апреля увеличилась на 22 миллиона рублей, или на 0,6% по сравнению с показателем на 1 марта и составила 3,635 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

В феврале, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ увеличилась на 11,8% — до 3,613 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 апреля составила 3,609 миллиарда рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 марта она увеличилась на 12 миллионов рублей (на 0,4%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 26 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 марта на 10 миллионов рублей (на 60,9%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 3 миллиона рублей и снизилась по сравнению с 1 марта на 8 миллионов рублей (в 3,6 раза), бюджетов регионов — составила 20 миллионов рублей (увеличение на 19 миллионов рублей, или в 17 раз), местных бюджетов – 3 миллиона рублей (снижение на 1 миллион рублей, или на 23,7%).