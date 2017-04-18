Путин поддержал просьбу производителей снизить акциз на медовуху

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу новгородских производителей включить традиционно производимый в этом регионе напиток — медовуху — в перечень сельхозпродукции, облагаемой пониженными акцизами.

Предприниматели региона в ходе встречи с президентом обратили его внимание на то, что это продукт, производимый целиком из отечественного сырья, но поскольку он относится к алкогольным напиткам, акциз на него вырос более чем в два раза. Президент отметил, что рост акцизов больше всего коснулся тех производителей, которые производят алкогольную продукцию из импортного сырья, а для тех, кто производит вино из отечественного винограда, рост минимальный, что является мировой практикой.

"Мы все время исходим из того, чтобы поддерживать тех, кто производит конечный продукт из своих компонентов. Поэтому, если вы всё из своих продуктов производите, то тут точно можно подумать. Тогда не очень справедливо с вами поступили. Если вы все делаете из своего (сырья – ред.), то я не понимаю, за что вас обижают", — согласился Путин.

Президент переадресовал этот вопрос главе Минфина Антону Силуанову, который отметил, что "коллеги поднимали вопрос о включении" медовухи в перечень сельхозпродукции, облагаемой пониженными акцизами. "Мы этот вопрос рассмотрим, и я думаю, что учтем", — пообещал министр финансов.