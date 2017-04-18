Росстат сообщил о сокращении безработицы в марте

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уровень безработицы в РФ в марте, по предварительным данным, составил 5,4% после 5,6% месяцем ранее, сообщил во вторник Росстат.

"В марте 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,1 миллиона человек, или 5,4% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 миллиона человек, в том числе 0,8 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

По данным Росстата, численность рабочей силы в марте текущего года составила 76 миллионов человек.