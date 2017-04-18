Нацбанк Украины получил документы на покупку 22,5% "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал в Национальный банк Украины документы на приобретение 22,5% акций украинской "дочки" Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора во вторник.

"Национальный банк Украины в пятницу получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% уставного капитала банка. Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации — Григорий Александрович Гусельников", — сообщили в Нацбанке.

Ранее, 10 апреля, Нацбанк Украины получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций украинской "дочки" Сбербанка. Сейчас полученные от Гусельникова и Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора. На проверку у Нацбанка есть три месяца.

Глава Сбербанка Герман Греф говорил 5 апреля, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже Сбербанка на Украине. Во вторник он сказал, что власти Украины рассматривают вопрос о согласовании продажи.

Сбербанк ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом.