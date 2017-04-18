Нацбанк Украины получил документы на покупку 22,5% "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал в Национальный банк Украины документы на приобретение 22,5% акций украинской "дочки" Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора во вторник.
Ранее, 10 апреля, Нацбанк Украины получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций украинской "дочки" Сбербанка. Сейчас полученные от Гусельникова и Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора. На проверку у Нацбанка есть три месяца.
Сбербанк ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом.