Выручка "Просвещения" к 2025 году может достичь 98 млрд рублей

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Стратегия развития издательского холдинга "Просвещение" предусматривает в оптимальном варианте выход к 2025 году на объем выручки в 98 миллиардов рублей, сообщил журналистам во вторник исполнительный вице-президент АО УК "Просвещение" Михаил Кожевников.

"У нас несколько вариантов стратегии. Оптимальный вариант, что компания к 2025 году будет иметь объем выручки около 98 миллиардов во всех направлениях. То есть понятно, что в печатных изданиях такой выручки просто нет, даже на всем книжном рынке, но на рынке образования, если мы посмотрим на 1,5 триллиона, то этот объем выручки не составляет даже 10% от общего объема рынка", — сказал Кожевников.

Представляя итоги развития издательства в 2016 году, Кожевников отметил, что главная задача — сделать компанию более эффективной. "Удалось не только оптимизировать внутренние затраты. Растёт доля дополнительных изданий — пособия, методические материалы, словари. Компания развивается очень уверенно. Мы пришли к тому, что ключевой составляющей успеха является учитель и создали Академию "Просвещения". Общий тираж продукции вырос с 58 миллионов экземпляров в 2015 году до 79 миллионов экземпляров в 2016 году. Соответственно, растут и доходы авторов", — сказал Кожевников.

По его словам, ожидается, что тираж всех изданий "Просвещения" в текущем году составит 90 миллионов экземпляров.

Холдинг "Просвещение" работает в сфере образования на протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, предлагающая комплексный образовательный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования. В числе партнеров "Просвещения" как отечественные, так и крупные зарубежные компании: Express Publishing, Cornelsen, Klett, CLEInternational, Anaya, Didacta, Westermann и другие.