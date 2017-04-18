Регионам выделили 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

ГОРКИ, 18 апр – РИА Новости. Выделенные на ремонт региональных автодорог в 2017 году средства в размере 30 миллиардов рублей должны быть быстро доведены до муниципального уровня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По дорогам проект утвержден, определены регионы, в которых эта работа проводится. В этом году в рамках проекта будет построено, реконструировано, отремонтировано около 5 тысяч километров дорог, ликвидировано более 1 тысячи очагов аварийности. Регионам на эти цели выделены средства в размере 30 миллиардов рублей", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Конечно, важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня", — подчеркнул премьер.

Участники заседания обсуждали внесение дополнений в паспорт проекта "Безопасные и качественные дороги" в части ключевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций.

Медведев подчеркнул важность организации общественных слушаний данного проекта. "Нужно организовать общественное обсуждение в рамках проекта, даже если потребуются изменения по тем мерам, которые уже согласованы. Лучше это сделать для того, чтобы, действительно, работать по-настоящему, по-серьезному", — сказал он.

"Регионам также нужно тщательно подходить к планированию, чем более комплексно мы научимся это делать, тем более подробно, более тщательно будут учтены потребности городской жизни. Уже в этом году регионы должны подготовить собственные программы комплексного развития", — добавил премьер.