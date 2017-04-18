БЕРЛИН, 18 апр – РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала условия для участия МВФ в очередной программе помощи Греции — долги Афин должны соответствовать "правилам МВФ и разумным параметрам", об этом Лагард заявила в интервью газете Die Welt.

"Если греческие долги не будут соответствовать правилам МВФ и разумным параметрам, мы не будем участвовать в программе", — сказала Лагард, добавив, что в МВФ "в соответствии с анализом устойчивости долга будет принято решение о том, какая часть долговой нагрузки нуждается в реструктуризации", при этом "мы не сомневаемся в том, что некоторая реструктуризация долга необходима".

Представители кредиторов — Еврокомиссия, Европейский центральный банк, МВФ и Европейский механизм стабильности (именно он выдает стране займы) регулярно проводят оценки выполнения Грецией требований кредиторов. Без их положительного заключения по каждой отдельной оценке невозможно перечисление кредитов стране, а без них есть риск дефолта Греции по обязательствам перед прочими кредиторами. Решение о выдаче ссуд принимает Еврогруппа. Сейчас идет и пока никак не может быть завершена вторая оценка кредиторами ситуации в Греции в рамках уже третьей программы финпомощи.

Без очередных траншей кредитов Греция не может обслуживать гигантский госдолг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП. В конце марта в западных СМИ появились сообщения, что Греция и кредиторы из ЕС и МВФ достигли соглашения по ключевым трудовым реформам, вопросам энергетики и сокращениям пенсий, однако ни правительство Греции, ни Еврокомиссия этого не подтвердили.