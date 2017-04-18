Лидеры и премьеры 28 стран подтвердили участие в форуме Шелкового пути

ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Президенты и премьер-министры 28 государств уже подтвердили участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" в Пекине, заявил на спецбрифинге во вторник глава МИД КНР Ван И.
По словам Ван И, участие в форуме подтвердили президенты Аргентины, Белоруссии, Чили, Чехии, Индонезии, Казахстана, Кении, Лаоса, Филиппин, России, Швейцарии, Турции, Узбекистана, Вьетнама, премьеры Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции, Венгрии, Италии, Малайзии, Монголии, государственный секретарь Мьянмы, а также премьеры Пакистана, Польши, Сербии, Испании, Шри-Ланки.
Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в сессии открытия форума, где выступит с речью, а также в круглом столе с лидерами стран, приехавшими для участия в форуме.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил планы посетить КНР и принять участие в работе форума "Один пояс — один путь".
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.