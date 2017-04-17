Россельхознадзор обеспокоен поставками масла и мяса с Украины

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок на территорию РФ масла и мяса с Украины, учитывая распространение на территории этой страны африканской чумы свиней (АЧС), заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине — развитие африканской чумы (свиней — ред.). Мы уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы", — сказал Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас вообще всегда наша страна отличается соседями не очень спокойными", — добавил он.

Россельхознадзор неоднократно обращал внимание на то, что все граничащие с Украиной регионы России находятся в условиях повышенной опасности заноса и распространения африканской чумы свиней. В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. По данным Россельхознадзора, в 2016 году на Украине было зафиксировано порядка 90 вспышек заболевания.

Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года.