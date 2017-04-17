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Экономика

Мировое соглашение одобрено: чем закончился двухлетний спор ФАС и Google

18:2317.04.2017
(обновлено: 18:27 17.04.2017)
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Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google. Архивное фото
© AP Photo/ Jens Meyer

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Янис Мадни. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и американский IT-гигант Google в понедельник поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений. Стороны заключили мировое соглашение и открыли "экосистему" для других производителей приложений.

Продажа смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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ФАС завела дело на Google в сентябре 2015 года по жалобе "Яндекса". ФАС установила нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений – предустановка – оказался полностью зарезервирован за Google.

Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, – магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google "по умолчанию".

Для восстановления конкуренции на рынке компании Google было выдано предписание об исключении из соглашений с производителями антиконкурентных требований, обеспечивающих эксклюзивность и приоритетность размещения приложений Google и ограничивающих установку приложений и сервисов других разработчиков.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. В ноябре 2016 года ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Американская компания оспорила все акты ФАС в суде, но, проиграв несколько судебных процессов, инициировала переговоры о мирном урегулировании спора.

Мировое соглашение и его условия

Офис компании Яндекс в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Акции "Яндекса" выросли на 6,35% на фоне мирового соглашения ФАС и Google
"Сегодня федеральный суд утвердил мировое соглашение между ФАС России и компанией Google, таким образом, почти двухгодичное судебное противостояние закончилось", — сообщил в понедельник замглавы ФАС Алексей Доценко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Доценко рассказал, что по условиям мирового соглашения, Google отказывается от требования об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе, на основном экране по умолчанию.

"Также компания Google отказывается от предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса. Компания Google отказывается от применения в дальнейшем положения договоров, противоречащих условиям мирового соглашения, обязуется обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в "окно выбора", — рассказал замглавы ФАС.

По его словам, "окно выбора", разработанное Google, предоставит пользователю возможность выбрать поисковую систему по умолчанию. "В течение последующих нескольких месяцев для новых устройств, которые будут выпускаться для РФ, Google разработает новый виджет Chrome, посредством которого конечный пользователь устройств на базе Android, содержащих пакет GMS, при первом запуске данного виджета, …. (увидит – ред.) окно выбора, позволяющее установить в качестве поиска по умолчанию поиск "Яндекс", поиск Google или иную поисковую систему тех разработчиков, которые заключат с Google коммерческое соглашение о включении их в окно выбора", — отметил спикер.

Блокировка доступа. Архивное фото
© Fotolia/ maxkabakov
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"В ближайшие 60 дней с момента утверждением судом мирового соглашения, то есть с сегодняшнего дня, заинтересованные российские поисковики могут обратиться в Google для обсуждения возможных условий включения в окно выбора в будущем году", — добавил Доценко. Таким образом, на территории РФ канал предустановки приложений на мобильные устройства открыт для разработчиков приложений, которые получат равные права и возможности по доступу на устройства.

Между тем, компромиссом для соглашения послужило то, что Google не будет "отвязывать" магазин приложений Google Play от других сервисов корпорации, в том числе поиска.

Конкуренция сроком в 6 лет и 9 месяцев

Срок действия мирового соглашения, отметили в ФАС, составляет 6 лет и 9 месяцев. При этом в службе не сомневаются, что спустя этот срок конкурентные условия на рынке сохранятся, хотя и не исключают воздействия на Google в случае иного развития событий.

"Условия на рынках меняются быстро. Конечно, мы сейчас не можем предвидеть, что будет через шесть лет, какова будет доля компании Google и ОС Android. Мы надеемся, что по окончании шести лет конкурентные условия на рынке сохранятся. А если таковые будут нарушены, а ФАС России через шесть лет будет существовать, … (ведомство примет усилия – ред.), если будет необходимость, чтобы конкуренцию восстановить, в случае, если она будет нарушена", — заявил Доценко.

При этом на сегодняшний день продления данного соглашения стороны не предусмотрели.

Иски в судах

Между тем у Google и ФАС на сегодняшний момент накопилось значительное число судебных исков друг к другу. На 24 апреля назначено слушание по иску ФАС, требующей обязать Google исполнить предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства.

Интернет-маршрутизатор. Архивное фото
© Fotolia/ salita2010
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Двадцать пятого апреля Арбитражный суд Москвы собирался рассмотреть заявление Google Ireland Limited, которая требует признать незаконным штраф в 500 тысяч рублей, наложенный на нее ФАС за неисполнение предписания. По штрафу в 500 тысяч в отношении Google Inc. суд уже признал законность решения ФАС. Также 27 апреля ожидалось слушание по делу, в котором Google оспаривает штраф в размере 438 миллионов рублей, наложенный на нее ФАС.

Наконец, 18 мая должны были бы состояться предварительные слушания по заявлению Google, в котором компания требует признать незаконным определение ФАС от 17 ноября 2016 года о разъяснении предписания по антимонопольному делу.

Как рассказала на пресс-конференции замначальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская, которая обычно представляла службу в суде на спорах с Google, в соответствии с достигнутым мировым соглашением все иски ФАС и Google друг к другу будут отозваны.

"Нами также достигнуто соглашение о том, что Федеральная антимонопольная служба отзывает свое заявление о понуждении к исполнению предписания ФАС России. И, соответственно, компания Google отзовет свои иски по обжалованию определений ФАС, которые сейчас находятся в производстве Арбитражного суда города Москвы", — рассказала Вовкивская.

Развитие рынка

По мнению экспертов, желание Google заключить мировое соглашение является следствием не опасений уплаты штрафа, а именно пониманием, что решение и предписание антимонопольного органа необходимо будет исполнять, так как это прописано в настоящий момент. "В связи с этим, представляется, что корпорация, понимая, что суды, скорее всего, оставят решение госоргана в силе, посчитала, что с точки зрения ведения в последующем предпринимательской деятельности на территории РФ необходимо идти на уступки", — считает руководитель антимонопольной практики юридической компании Sameta Андрей Астанин.

Офис компании Google в Сеуле. Архивное фото
© AP Photo/ Newsis/ Kim Jin-a
Google предложил ФАС заключить мировое соглашение
По его словам, решение ФАС, безусловно, является прецедентным и будет способствовать развитию конкуренции на IT-рынке России. Аналогичные дела ведутся в Европе, Турции и Южной Корее — для разбирательств в этих странах российский кейс будет иметь практическое значения для доведения расследований до логических итогов.

По мнению Астанина, если подходить к делу сугубо исходя из буквы закона, то антимонопольному органу не следовало идти на мировую, а взыскивать наложенный штраф и требовать исполнения всех пунктов предписания. "Тем не менее, практической задачей ФАС является не только защита конкуренции, но и создания условий для эффективного функционирования товарных рынков. Представляется, что заключение мирового соглашения с одним из ключевых игроков соответствующего товарного рынка способствует установлению четких правил функционирования рынка в условиях здоровой конкуренции", — подытожил он.

"Исполнение условий мирового соглашения будет являться эффективным механизмом обеспечения конкуренции между разработчиками мобильных приложений. Нам удалось найти баланс между необходимостью развития экосистемы Android и интересами сторонних разработчиков по продвижению своих мобильных приложений и сервисов на устройствах ОС Android. Реализация соглашения окажет положительный эффект для рынка в целом, предоставив разработчикам дополнительные возможности по продвижению своих продуктов", — подвел итог глава ФАС Игорь Артемьев.

Между тем, решение ФАС и Google уже оказало влияние на стоимость акций IT-компаний. Акции "Яндекса" на фоне мирового соглашения подскочили почти на 6,4% — до 1349,5 рубля — максимума с 21 марта текущего года, следует из данных Московской биржи.

К 17.29 мск акции "Яндекса" росли на 5,87% — до 1343 рублей. На американской бирже, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, Nasdaq акции Alphabet Inc (Google) подскочили на 1,15% — до 849,84 доллара за акцию.

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