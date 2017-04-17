Минфин не планирует никаких новых налоговых льгот до 2018 года

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Минфин РФ считает справедливой просьбу страховщиков о налоговых льготах для граждан, заключивших договор страхования жизни, однако не планирует вводить никаких новых льгот до конца 2018 года, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, такие просьбы ранее поступали в правительство от страховых компаний. "Это обсуждалось даже у Шувалова года два или три назад. Но в итоге решение было, что никаких новых льгот до конца 2018 года", — сказал замглавы Минфина.

"Смысл льгот понятный и в известной степени справедливый. Они (страховые компании – ред.) хотят по сути точно такой же статус как пенсионный фонд", — сказал Моисеев.

Российские налогоплательщики в настоящее время могут воспользоваться социальным налоговым вычетом, снизив базу для уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму добровольных пенсионных накоплений, при условии, что эти взносы уплачивает не работодатель, а налогоплательщик платит самостоятельно. Предельный общий размер социальных налоговых вычетов, на которые может рассчитывать российский налогоплательщик, составляет 120 тысяч рублей в год.

Однако, по словам Моисеева, страховые компании "хотят не социальный вычет, а инвестиционный". Инвестиционный вычет действует с 2015 года и распространяется на инвесторов, которые вкладывают средства в Индивидуальный инвестиционный счет и получают доход от инвестирования этих средств. Предельная сумма такого вычета составляет 400 тысяч рублей.

"Мы к любым льготам относимся очень осторожно, но известная доля справедливости в этих требованиях существует", — признал Моисеев.