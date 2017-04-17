ФАС и Google заключили мировое соглашение

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФАС РФ и Google заключили мировое соглашение, по условиям которого Google выплатит штраф в размере 438 миллионов рублей, а также штрафы на 1 миллион рублей за неисполнение предписания службы, сообщили представители ФАС на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Сегодня федеральный суд утвердил мировое соглашение между ФАС России и компанией Google, таким образом, почти двухгодичное судебное противостояние закончилось", — сообщил замглавы ФАС Алексей Доценко.

"По обоюдной договоренности с компанией Google, после утверждения судом мирового соглашения Google единовременно выплатит все штрафы, которые были вынесены ФАС России. То есть компания оплатит и 438 миллионов, и те два штрафа по статье 19 за неисполнение предписания, сумма которых составляет 1 миллион рублей", — добавила замначальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская.

По ее словам, выплату всех штрафов ФАС ожидает быстрее обозначенных законом двух месяцев.

Мировое соглашение заключено на срок 6 лет и 9 месяцев.