Медведев оценил уровень дефицита бюджета и госдолг

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апр — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ и государственный долг РФ находятся на приемлемом уровне, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Дефицит и государственный долг находятся на приемлемом уровне. Практически — если говорить о государственном долге — он не растёт, но дефицит мы стараемся уменьшать. В соответствии с вашим поручением подготовлены меры по снижению бюджетного дефицита на ближайшую трёхлетку", — сказал Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Федеральный бюджет РФ на текущий год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель. Однако глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дефицит может быть меньше. Поправки в бюджет министерство внесет весной, основываясь на уточненном макропрогнозе Минэкономразвития.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета РФ за январь-март составил 1,4% ВВП, или 274,2 миллиарда рублей.

Финансировать дефицит бюджета в текущем году власти намерены за счет внутренних и внешних заимствований, а так же за счет использования средств Резервного фонда. В результате общий объем госдолга РФ в 2017 году увеличится до 14,6% ВВП, при этом на государственный внутренний долг придется 10,6% ВВП, на внешний — 4%.