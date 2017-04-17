Путин поручил Медведеву принять допмеры по поддержке инвестиций в экономику

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в экономику с учетом фактора укрепления рубля.

"Сегодня складываются благоприятные условия для высокотехнологичного импорта, имею в виду укрепление национальной валюты, укрепление рубля. Это фундаментальный фактор, в связи с плавающим курсом он то улучшается, то становится менее привлекательным, но в этих условиях, наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику", — сказал Путин на встрече с Медведевым в преддверии отчета правительства перед Госдумой 19 апреля.

"Здесь существуют некоторые предложения, которые, наверное, можно заранее продумать, посоветоваться с коллегами в правительстве и, может быть, в ходе дискуссии с парламентом прийти к какому-то совместному решению", — отметил глава государства.

Медведев согласился.

"Хорошо, Владимир Владимирович, мы так и сделаем. Действительно, центральный пункт повестки дня — создание современной высокоэффективной, высокотехнологичной экономики, именно той экономики, которая генерирует основные доходы, чтобы мы были менее зависимы от нефтяных доходов", — сказал он.