Правительство передало госзакупки Минфину

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство РФ передало Минфину функции по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ также устанавливает, что Минфин РФ вместо Минэкономразвития определяется федеральным органом исполнительной власти для регулирования контрактной системы в сфере госзакупок и становится уполномоченным на ведение реестра инвестиционных проектов.