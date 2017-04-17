Правительство передало госзакупки Минфину

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство РФ передало Минфину функции по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее данные функции осуществляло Минэкономразвития РФ.

Документ также устанавливает, что Минфин РФ вместо Минэкономразвития определяется федеральным органом исполнительной власти для регулирования контрактной системы в сфере госзакупок и становится уполномоченным на ведение реестра инвестиционных проектов.