"Помидорная война" с Турцией: эксперты подсчитали выгоду для аграриев РФ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Помидорная война" с Турцией освободила для российских производителей нишу на рынке в 500 миллионов долларов — именно в такую сумму оценивается турецкий экспорт томатов и огурцов в РФ, говорится в мониторинге, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

"15 марта 2017 года России было отказано во ввозе в Турецкую республику продукции с нулевыми ставками пошлин, в том числе зерна, что стало очередным эпизодом "помидорной войны". Эта "война" освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 0,5 миллиарда долларов", — говорится в мониторинге.

Указывается, что именно в такую сумму оценивается годовой турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию — 508,3 миллиона долларов в 2014 году, при этом до запрета 43% всех помидоров на российском рынке были турецкими.

Одновременно государство оперативно обеспечило поддержку овощеводства закрытого грунта, внеся в прошлом году этот пункт в госпрограмму поддержки сельского хозяйства, а в декабре 2015 года одобрило несколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов.

"Общие затраты государства и бизнеса – 34,2 миллиарда рублей, или примерно 570 миллионов долларов", — подсчитали авторы мониторинга.

Серьезные потери

Однако российский потребитель в этой ситуации остается в "весьма невыигрышном положении". "Во-первых, цена в магазине превышает до трех раз цену, по которой томаты ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран", — аргументируют аналитики.

Кроме того, торговая война с Турцией из-за зимних томатов "принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3–1,5 миллиарда долларов, судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна", указывают эксперты.

Однако позиция Турции в этом вопросе объяснима, считают они.

"На фоне обоюдного сокращения торговых операций Турция потеряла за 2016 год относительно 2014 года 1,7 миллиарда долларов. Вряд ли можно было предполагать, что она станет с этим мириться, имея в качестве ответной меры инструмент ограничения российского экспорта", — говорится в мониторинге.