Центробанк отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Центробанк отозвал у двух страховых компаний — ООО "Розничное и корпоративное страхование" и ООО "Строительная страховая группа" — лицензии на определенные виды деятельности.
По данным регулятора, обе лицензии были отозваны после того, как компании решили добровольно отказаться от части услуг.
Кроме того, ЦБ приостановил лицензию ООО "Страховой брокер "СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург" на посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Причиной стало то, что компания не предоставляла в регулятор необходимую отчетность.