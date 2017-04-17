Центробанк отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Центробанк отозвал у двух страховых компаний — ООО "Розничное и корпоративное страхование" и ООО "Строительная страховая группа" — лицензии на определенные виды деятельности.

Отмечается, что "Розничное и корпоративное страхование" потеряла разрешение для работы на рынке ОСАГО, а "Строительная страховая группа" — лицензию на перестрахование.

По данным регулятора, обе лицензии были отозваны после того, как компании решили добровольно отказаться от части услуг.

Кроме того, ЦБ приостановил лицензию ООО "Страховой брокер "СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург" на посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Причиной стало то, что компания не предоставляла в регулятор необходимую отчетность.