Новое бюджетное правило может заработать в 2018 году, заявил Белоусов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Власти РФ не сомневаются в необходимости внедрения обновленного бюджетного правила, по факту оно уже действует в настоящее время, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Власти РФ сейчас обсуждают новое бюджетное правило с ценой отсечения по нефти в 40 долларов за баррель, которое должно заработать в полную силу с 2019 года, но по сути уже применяется, так как Минфин с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты для пополнения резервов.

"Оно уже фактически действует", — сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, может ли бюджетное правило быть введено ранее 2019 года.

"Суть бюджетного правила состоит в отсечении уровня расходов цены на нефть в 40 долларов за баррель. Договаривались о том, при каком курсе это будет. Будет ли это при курсе фактическом или при курсе, который заложен в закон о бюджете. Вроде бы было принято решение, что при том курсе, который заложен в закон о бюджете. При таком раскладе вокруг бюджетного правила особых сейчас дискуссий нет, и все исходят из того, что его надо вводить как можно быстрее", — добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли механизм бюджетного правила начать работать уже в 2018 году, Белоусов отметил, что это возможно. "В принципе, я думаю, что да, но по факту оно уже действует сегодня", — подчеркнул он.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждалась возможность модификации бюджетного правила в связи с тем, что текущие цены на нефть превышают заложенные в бюджете на 2017-2019 годы 40 долларов за баррель.