"Русал" намерен вложить миллиард рублей в экологию Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Компания "Русал" и власти Красноярского края в рамках 14-го Красноярского экономического форума (КЭФ) намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области улучшения экологической обстановки в регионе, согласно которому общая сумма инвестиций компании составит более 1,2 миллиарда рублей, сообщила журналистам руководитель пресс-службы АО "Русал Красноярский алюминиевый завод" (КрАЗ) Виктория Чупина.

КЭФ-2017 пройдет в Красноярске 19-21 апреля и станет площадкой "мозгового штурма" плана работы правительства по ускорению темпов роста экономики РФ.

"Документ предписывает координацию действий компании и администрации при выполнении совместных проектов и программ, нацеленных на решение этой важнейшей задачи… Общая сумма инвестиций компании РУСАЛ по соглашению составит более 1,2 миллиарда рублей", — сообщила Чупина.

По данным компании, "Русал" гарантирует снижение суммарных выбросов, капитальный ремонт газоочистного оборудования и осуществление в необходимом объеме экологического мониторинга источников воздействия КрАЗа на окружающую среду. Кроме того, металлурги планируют благоустроить санитарно-защитную зону завода и высадить более тысячи деревьев в Красноярске. Также в Красноярске в рамках соглашения компания выделит 7,6 миллиона рублей для поддержки заповедника "Столбы".

В Ачинске "Русал", в соответствии с соглашением, вместе с Главной геофизической лабораторией имени А.И. Воейкова разработает схему прогнозирования и предотвращения высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в городе в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

"На АГК планируется ввести дополнительные ступени очистки отходящих газов для 10 печей спекания. По прогнозам металлургов, это позволит увеличить эффективность улавливания пыли не менее, чем на 50%", — говорится в сообщении.

По данным представителя компании, краевые власти окажут содействие "Русалу" в решении задач, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе.