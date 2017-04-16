"Газпром" с 1 января по 15 апреля нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2017 года возрос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 58,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"Уверенно растет экспорт российского газа в дальнее зарубежье. С начала года "Газпром" поставил на этот рынок 58,5 миллиардов кубометров газа — на 14,7% больше, чем за 1 января — 15 апреля 2016 года", — отмечает компания.

В частности, повышенный спрос на российский газ продемонстрировали страны — потенциальные импортеры объемов "Северного потока — 2". "Например, Германия (экспорт увеличился на 18,7%), Австрия (на 68,5%), Дания (на 30,5%)", — заявили в "Газпроме".

"Газпром" может увеличить валютную выручку от экспорта газа в 2017 году на 16% — до 35 миллиардов долларов, сообщил в начале марта зампред правления компании Александр Медведев. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков ранее говорил РИА Новости, что "Газпром" рассчитывает сохранить объем экспорта газа в 2017 году на уровне 2016 года.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии запрос правовой оценки проекта. В ответ ЕК заявила, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта, хотя он и не нравится ей политически.