Москва надеется на сотрудничество с Эр-Риядом по снижению добычи нефти

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия и Россия в полном объеме выполнили обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК, Москва рассчитывает на дальнейшее сотрудничество, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, Россия считает позитивной роль Саудовской Аравии в достижении соглашения между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами.

"Можно сказать, что Россия и Саудовская Аравия выступили гарантом выполнения этого соглашения. Отдать должное, Саудовская Аравия в полном объеме выполнила свои обязательства, так же, как и Россия, по сокращению добычи нефти. И я уверена, что это сотрудничество продолжится и дальше, потому что никто не заинтересован, чтобы это было такое хаотичное развитие событий", — заявила Матвиенко журналистам.