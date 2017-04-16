Матвиенко пригласила саудовскую делегацию на ПМЭФ

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила представителей власти и бизнеса Саудовской Аравии принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента по итогам беседы Матвиенко с главой саудовского МИД Аделем Джубейром.

"Это возможность новых контактов, сверки часов, заключения конкретных договоренностей между компаниями и бизнесменами двух стран… Несмотря на различия по некоторым темам, есть очень много того, что нас объединяет", — сказала Матвиенко на встрече с главой МИД королевства.

По ее словам, для сближения позиций необходимо продолжать открытый откровенный диалог как в политической, так и в экономической сфере. "В ходе визита обсуждалось очень много идей и планов, теперь нужно перевести их в конкретные действия и соглашения. Как говорит арабская поговорка, обещание — это облако, а выполнение — это дождь", — заявила Матвиенко.

Джубейр поблагодарил за приглашение и высказал намерение взять под личный контроль реализацию намеченных планов двустороннего сотрудничества.