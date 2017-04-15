МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Иран представил первый учебный самолет собственного производства под названием "Кавсар", передает агентство Tasnim.

"Этот самолет был спроектирован и создан исключительно собственными силами по заказу и при участии военно-воздушных сил страны. Помимо обучения пилотов, самолет способен выполнять вспомогательную роль, осуществляя транспортировку вооружения. Надеюсь, после всех необходимых испытаний он поступит на вооружение ВВС", — заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

Президент Ирана Хасан Роухани присутствовал на выставке, посвященной достижениям министерства обороны Ирана последних двух лет. На выставке также был представлен тактический беспилотник "Махаджер-6", противокорабельные крылатые ракеты "Насир", ракеты "воздух-воздух" под названием "Факур". Кроме того, военным поступило распоряжение о проведении полевых маневров, а также о подготовке к учебным вылетам истребителей "Кахер-313".