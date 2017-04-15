МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Иран представил первый учебный самолет собственного производства под названием "Кавсар", передает агентство Tasnim.
Президент Ирана Хасан Роухани присутствовал на выставке, посвященной достижениям министерства обороны Ирана последних двух лет. На выставке также был представлен тактический беспилотник "Махаджер-6", противокорабельные крылатые ракеты "Насир", ракеты "воздух-воздух" под названием "Факур". Кроме того, военным поступило распоряжение о проведении полевых маневров, а также о подготовке к учебным вылетам истребителей "Кахер-313".